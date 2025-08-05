Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa CT1, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty. Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
Cập nhập hoá đơn, chứng từ, nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
Hạch toán các khoản trích theo lương, bảo hiểm, phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao TSCĐ hàng tháng theo quy định.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Lên kế hoạch thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
Xuất hoá đơn GTGT khi có phát sinh.
Hỗ trợ KTTH làm tờ khai thuế GTGT, TNCN cuối quý, BCTC cuối năm.
Thực hiện lưu trữ hồ sơ chứng từ theo phần công việc mà mình phụ trách.
Tư vấn, hỗ trợ CBNV Công ty trong việc giải quyết các thắc mắc liên quan tới công việc mình phụ trách (VD: quy trình thanh toán, chế độ hóa đơn chứng từ …).
Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi dưới 24 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc tương đương.
Đại học
Có kinh nghiệm > 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
> 01 năm
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống, có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người.
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chính xác và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Yêu cầu khác:
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Ưu tiên:
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa.
Nắm vững kiến thức về tổng hợp, bóc tách và phân tích số liệu đa chiều.
Có hiểu biết về Luật lao động, BHXH và thuế TNCN.

Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng kinh doanh + thưởng các dịp lễ…;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động, hỗ trợ đồ ăn OT theo quy định công ty;
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (08h30 - 17h30);
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24;
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội;
Nghỉ ốm hưởng nguyên lương tối đa 30 ngày/ năm (có giấy chứng nhận của bệnh viện);
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày;
Nghỉ sinh lý phụ nữ theo luật lao động hiện hành.
Miễn phí đồ uống tại khu ăn uống của công ty;
Hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ ngoài ngữ, chứng chỉ chuyên môn;
Phụ cấp thâm niên; phụ cấp chức vụ;
Được tham gia các câu lạc bộ của công ty: CLB Bóng đá, CLB Game, CLB Cầu lông,…
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: du lịch hàng năm, teambuilding hàng quý, F5 Time hàng tháng,…
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

