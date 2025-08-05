Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Bắc Hải – Tầng 04 toà nhà TMDV B

- CC dự án khu nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, phố Tố Hữu, đường Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu, phản ánh, khiếu nại từ khách hàng qua các kênh: điện thoại, email, mạng xã hội, trực tiếp...
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: gọi điện hỏi thăm, khảo sát mức độ hài lòng, gửi lời cảm ơn, thiệp chúc mừng dịp lễ/tết/sinh nhật…
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (kinh doanh, kế toán, kỹ thuật...) để đảm bảo phản hồi khách hàng đúng thời hạn và đúng thông tin.
- Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, hợp đồng, dịch vụ để kịp thời thông báo hoặc nhắc nhở khách hàng.
- Cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống (CRM).
- Tham gia xây dựng kịch bản, quy trình CSKH chuẩn hóa theo từng giai đoạn.
- Thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ định kỳ theo kế hoạch.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, kiên nhẫn, xử lý tình huống linh hoạt
- Lập kế hoạch và quản lý công việc tốt
Kỹ năng xử lý công việc nhanh, gọn, linh hoạt, chính xác
Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại
- Thu nhập: 10.000.000đ - 12.000.000đ chưa bao gồm phụ cấp.
-Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
- Các chế độ và quyền lợi khác theo Nội quy, quy định của Công ty./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà TM và DV Galaxy, 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

