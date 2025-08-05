Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 606 Đ. Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Lập chứng từ bán hàng, xuất hoá đơn VAT
• Theo dõi Thu-Chi / Báo cáo, quản lý dòng tiền (phần mềm Amis)
• Đối chiếu công nợ với khách hàng/ NCC
• Nhập hàng hoá đầu vào, quản lý kho, kiểm kê hàng hoá
• Giao dịch ngân hàng, thanh toán quốc tế.
• Làm lương, BHXH
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kĩ năng excel tốt (chủ yếu dùng excel và phần mềm Misa Amis online)
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Trung thực, chủ động trong công việc
• Có kinh nghiệm trên 1 năm với vị trí tương đướng
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Trung thực, chủ động trong công việc
• Có kinh nghiệm trên 1 năm với vị trí tương đướng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-12 Triệu /tháng
Thử việc : 1 tháng 85%
Tham gia BHXH; nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc hiện đại – nhiều cơ hội học hỏi & thăng tiến.
Thử việc : 1 tháng 85%
Tham gia BHXH; nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Môi trường làm việc hiện đại – nhiều cơ hội học hỏi & thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NKN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI