Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 34 ngõ 521 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán
Thống kê, hạch toán, đối soát doanh thu và chi phí
Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của đối tác
Mua bán, thu chi trong văn phòng
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 14h
Mức lương : 8.000.000 – 15.000.000 VND
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án
Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp, thưởng thâm niên
Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm
Đánh giá năng lực và xét tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động quy định.
Teambuilding hàng quý, nghỉ mát , du lịch hàng năm
Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
