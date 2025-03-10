Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 188 Phố Mai Anh Tuấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý sổ sách kế toán
Tổng hợp và kiểm tra tính chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ kế toán chi tiết.
Đảm bảo việc ghi chép sổ sách kế toán đúng chuẩn mực, đầy đủ và kịp thời.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ cái và sổ chi tiết.
Đối chiếu số liệu giữa các phòng ban, chi nhánh hoặc giữa công ty mẹ và các công ty con.
Phân tích và làm rõ các chênh lệch nếu có.
Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác
Chuẩn bị và lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính) theo quy định.
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Cung cấp các báo cáo định kỳ và đột xuất cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng hoặc các đối tác liên quan.
Quản lý và hạch toán các loại chi phí
Hạch toán chi phí, doanh thu, khấu hao tài sản cố định, các khoản trích trước, và chi phí trả trước.
Theo dõi và kiểm soát các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, công nợ.
Đề xuất và cải tiến quy trình kế toán
Đề xuất các phương pháp và quy trình nhằm tối ưu hóa công tác kế toán và quản lý tài chính.
Tham gia vào việc xây dựng và áp dụng các chính sách, quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ lãnh đạo và các phòng ban
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý, điều hành phòng kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác trong việc kiểm soát chi phí và lập kế hoạch ngân sách.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. (Ưu tiên kế toán có kinh nghiệm du lịch)
Kỹ năng:
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP...).
Am hiểu chuẩn mực kế toán, luật thuế.
Kỹ năng phân tích và xử lý số liệu tốt.
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và phúc lợi
Lương: Được trả lương đúng hạn, phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm công việc.
Thưởng: Các khoản thưởng định kỳ (lễ, Tết), thưởng hiệu quả công việc, hoặc thưởng dựa trên thành tích cá nhân và phòng ban.
Phụ cấp: Hỗ trợ phụ cấp như ăn trưa, đi lại, điện thoại, hoặc phụ cấp trách nhiệm (đặc biệt với các vị trí cao như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng).
Bảo hiểm và chế độ theo quy định
Bảo hiểm xã hội (BHXH).
Bảo hiểm y tế (BHYT).
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Chế độ nghỉ phép, thai sản, nghỉ ốm, nghỉ lễ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động.
Môi trường làm việc và phát triển
Môi trường chuyên nghiệp: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn và quản lý.
Đào tạo: Tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức kế toán, chuẩn mực kế toán mới, hoặc các khóa học nâng cao nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như kế toán trưởng
Quyền tham gia vào các quyết định liên quan
Được quyền tham gia đề xuất, góp ý về các chính sách tài chính, quy trình kế toán trong công ty.
Được làm việc và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, phòng ban liên quan để bảo vệ quyền lợi của công ty.
Chính sách thưởng thêm:Lương tháng 13 hoặc các khoản thưởng dựa trên kết quả kinh doanh.
Quyền lợi về nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe:Nghỉ phép năm đầy đủ theo quy định (thường 12 ngày/năm, tăng theo thâm niên).
Quyền bảo vệ thông tin và trách nhiệm hợp lý
Không bị ép buộc làm các việc vi phạm pháp luật hoặc gian lận kế toán.
Được bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp lao động hoặc khi xảy ra rủi ro trong công việc.
Quyền lợi về tinh thần và các hoạt động
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team-building, sự kiện nội bộ của công ty.
Được công nhận và khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 188 Phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

