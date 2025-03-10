Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S6B, Symphony, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc làm Hồ sơ Thanh toán đối với các đối tác ngoài Doanh nghiệp, Theo dõi Công nợ phải thu.

Thực hiện công việc làm hồ sơ tạm ứng/ thanh toán HH nội bộ, theo dõi công nợ phải trả nội bộ

Theo dõi TK ngân hàng

Quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi Hoa Hồng

Lập kế hoạch thu chi Hoa hồng hàng tuần, tháng

Thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp

Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ

In ấn lưu trữ hồ sơ thanh toán đảm bảo đúng đủ theo quy định thuế.

Thực hiện các công việc khác được giao theo phân công công việc của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp CĐT kinh doanh BĐS

Kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, excel, thành thạo các phần mềm kế toán Fast, Misa ...

Kỹ năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề.

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

Tinh thần cầu tiến, mong muốn làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Kinh nghiệm làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:Theo thỏa thuận.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, sinh nhật, lễ tết...

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp quy mô hơn 600 nhân sự.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin