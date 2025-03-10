Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 217, Đê La Thành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ yêu cầu xuất hóa đơn, bảng kê nợ
- Xử lý xuất hóa đơn cho Khách hàng
- Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ và dữ liệu kế toán
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
- Địa chỉ làm việc tại Hà Nội: 217 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Thời gian làm việc : 8h-17h30 từ T2- T7 (Nghỉ CN )

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi, đảm bảo đầy đủ sức khỏe cho công việc
- Thành thạo các phần mềm kế toán phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn và đào tạo nếu ứng viên chưa có kinh nghiệm
- Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật Lao Động
- Hỗ trợ cước điện thoại
- Hỗ trợ tiền tàu cao tốc trên cao
-Tăng lương nếu có năng lực
- Phụ cấp ăn trưa
- Thưởng các ngày lễ tết, cuối năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LỘC PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 21 Lý Thường kiệt, Phú La, Hà Đông, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

