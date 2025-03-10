Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP THANG MÁY ĐỒNG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 148 DỊch vụ 1, Khu Xa La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng. Kết hợp các bộ phận liên quan đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ theo tiến độ trong hợp đồng.

- Soạn thảo hợp đồng, báo giá cho khách hàng

- Khi phỏng vấn sẽ trao đổi chi tiết, cụ thể công việc

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

- Chăm chỉ, trung thực, thật thà, cẩn thận và nhanh nhẹn

- Có trách nhiệm trong công việc và có khả năng làm việc độc lập, ham học hỏi.

- Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Office.

