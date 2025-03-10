Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP THANG MÁY ĐỒNG TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP THANG MÁY ĐỒNG TIẾN
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 148 DỊch vụ 1, Khu Xa La,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng. Kết hợp các bộ phận liên quan đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ theo tiến độ trong hợp đồng.
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá cho khách hàng
- Khi phỏng vấn sẽ trao đổi chi tiết, cụ thể công việc
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
- Chăm chỉ, trung thực, thật thà, cẩn thận và nhanh nhẹn
- Có trách nhiệm trong công việc và có khả năng làm việc độc lập, ham học hỏi.
- Sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Office.
Tại CÔNG TY CP THANG MÁY ĐỒNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THANG MÁY ĐỒNG TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
