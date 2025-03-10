Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 9 Toà CIC Trung Kính,Yên Hoà,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các nghiệp vụ kế toán.
Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản...
Cập nhật và quản lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính bảo mật và lưu trữ an toàn.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán nội bộ hoặc vị trí kế toán tương đương.
Hiểu biết về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10.000.000- 12.000.000 tuỳ theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DIAMOND HOME
