Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Tường Kính TKC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xóm 3 Thôn Cổ Điển Xã Hải Bối Huyện Đông Anh TP Hà Nội (hướng từ Hà Nội qua Cầu Thăng Long là tới), Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Theo dõi Thu- Chi nội bộ bao gồm lưu trữ chứng từ và Hạch toán vào phần mềm Misa

- Nhập –xuất hàng hóa, kho

- Kiểm soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp

- Lưu trữ Hóa đơn, soạn thảo Hợp đồng, văn bản…

- Làm các công việc được cấp trên chỉ định, yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán …..

- Thành thạo tin học Văn Phòng, biết sử dụng Misa là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận và có thể làm việc độc lập.

- Các khả năng phân tích số liệu và tổng hợp báo cáo.

Thời gian làm việc: Sáng từ 8h-12h & Chiều 13h00-17h00 (Thứ 7 ngày cuối tháng nghỉ buổi chiều.)

Tại Công ty Cổ phần Tường Kính TKC Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng Lương+ Thưởng Tháng, Qúy, Năm quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,…

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

- Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

- Phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm, .…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tường Kính TKC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin