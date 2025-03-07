Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty Cổ phần Bền, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Chi tiết công việc Sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Quản lý - Kế toán - Kinh tế - Tài chính - Kiểm toán - Quản trị kinh doanh….

- Độ tuổi: Sinh năm 1999-2002

- Có tối thiểu 01 năm làm ở vị trí tương đương.

- Giỏi kỹ năng excel. Biết sử dụng google sheet;

- Biết sử dụng phần mềm kế toán Effect là một lợi thế;

- Tư duy hệ thống, logic, mạch lạc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6.000.000 - 10.000.000/tháng

- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.

- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu suất công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN

