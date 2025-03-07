Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN BEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Công ty Cổ phần Bền, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Chi tiết công việc Sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Quản lý - Kế toán - Kinh tế - Tài chính - Kiểm toán - Quản trị kinh doanh….
- Độ tuổi: Sinh năm 1999-2002
- Có tối thiểu 01 năm làm ở vị trí tương đương.
- Giỏi kỹ năng excel. Biết sử dụng google sheet;
Giỏi kỹ năng excel
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Effect là một lợi thế;
- Tư duy hệ thống, logic, mạch lạc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 6.000.000 - 10.000.000/tháng
- Chính sách lương, thưởng: công bằng, cạnh tranh theo năng lực bản thân và kết quả công việc.
- Đánh giá năng lực dựa trên kết quả và hiệu suất công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEN
