Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Quản lý, kiểm soát công nợ
Kiểm soát xuất, nhập, tồn kho
Quản lý đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn
Một số việc liên quan của ban quản lý
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng qui định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế
Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel, ..
Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 6 đến 10 triệu (tuỳ năng lực)
Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp
Các chế độ khác theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
