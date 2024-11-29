Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 209 Trịnh Huy Quang, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Quản lý, kiểm soát công nợ

Kiểm soát xuất, nhập, tồn kho

Quản lý đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn

Một số việc liên quan của ban quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương

Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng qui định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế

Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel, ..

Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 6 đến 10 triệu (tuỳ năng lực)

Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp

Các chế độ khác theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin