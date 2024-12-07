Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Xử lý các phát sinh trên sổ sách thực tế của công ty
Theo dõi, quản lý các chứng từ sổ sách công ty.
Đối soát doanh thu, chi phí với các đối tác.
Cân đối các chi phí, doanh thu phát sinh
Lập và xử lý các báo cáo, công việc mà cấp trên yêu cầu
Theo phân công trách nhiệm của trưởng phòng kế toán giao phó
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trên 1 năm.
Nắm chắc các kiến thức kế toán, hạch toán.
Biết sử dụng phần mềm Misa, sử dụng tin học văn phòng.
Có tinh thần làm việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có mong muốn gắn bó với công ty.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp khởi điểm: 7.100.000đ
Lộ trình xem xét, đánh giá tăng lương 1 năm 2 lần
Làm việc giờ HC, nghỉ 2 thứ 7 và Chủ nhật trong tháng
Lương tháng 13++
Môi trường làm việc chuyên nghiêp, nhân sự trẻ, năng động, năng lực tốt
Văn phòng đẹp, cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại
Phúc lợi: thưởng tháng/quý/năm/lễ/tết, du lịch, team building, sinh nhật, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
