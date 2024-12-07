Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 25, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Xử lý các phát sinh trên sổ sách thực tế của công ty

Theo dõi, quản lý các chứng từ sổ sách công ty.

Đối soát doanh thu, chi phí với các đối tác.

Cân đối các chi phí, doanh thu phát sinh

Lập và xử lý các báo cáo, công việc mà cấp trên yêu cầu

Theo phân công trách nhiệm của trưởng phòng kế toán giao phó

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trên 1 năm.

Nắm chắc các kiến thức kế toán, hạch toán.

Biết sử dụng phần mềm Misa, sử dụng tin học văn phòng.

Có tinh thần làm việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có mong muốn gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp khởi điểm: 7.100.000đ

Lộ trình xem xét, đánh giá tăng lương 1 năm 2 lần

Làm việc giờ HC, nghỉ 2 thứ 7 và Chủ nhật trong tháng

Lương tháng 13++

Môi trường làm việc chuyên nghiêp, nhân sự trẻ, năng động, năng lực tốt

Văn phòng đẹp, cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại

Phúc lợi: thưởng tháng/quý/năm/lễ/tết, du lịch, team building, sinh nhật, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA

