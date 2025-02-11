Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Xuất hóa đơn GTGT

- Theo dõi công nợ khách hàng

- Chấm công, tính lương hàng tháng

- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

- TIn học văn phòng thành thạo

Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7-8 triệu

- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động

- Được hưởng phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định

- Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h - 17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin