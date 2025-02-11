Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Xuất hóa đơn GTGT
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Chấm công, tính lương hàng tháng
- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- TIn học văn phòng thành thạo
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- TIn học văn phòng thành thạo
Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 7-8 triệu
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động
- Được hưởng phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định
- Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h - 17h
- Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động
- Được hưởng phép năm, thưởng tháng 13 theo quy định
- Thời gian làm việc: Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h - 17h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tôn Thép Kim Long Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI