Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội ( tòa siêu thị mediamart, gần bx mỹ đình ), Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Kiểm soát, đối chiếu các khoản thanh toán.
- Kiểm soát theo định mức xuất nhập hàng hóa
- Chấm công, tính lương.
- Lên khối lượng quyết toán và phối hợp kinh doanh thu hồi công nợ
- Xử lý các công việc giấy tờ chung công ty và bộ phận kế toán
- Phối hợp với các phòng ban để tổ chức,thực hiện các công việc theo quy định Công ty.
- Chi tiết hơn nữa được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Ưu tiên các ứng viên mong muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó, cầu tiến và ý thức kỷ luật tốt.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt.
- Ưu tiên các ứng viên mong muốn tìm công việc gắn bó lâu dài.
Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ (8tr – 10tr) Tùy theo khả năng làm việc có thể tăng cao
- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.
- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty...
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.
- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....
- Tham gia BHXH
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
- Lương trả đầy đủ, đúng hẹn.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức và các kỹ năng trong công việc chuyên môn.
- Thưởng doanh thu, thưởng cá nhân, sinh nhật, tháng lương 13, các ngày lễ, tết theo quy định và các sự kiện đặc biệt của Công ty...
- Được kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư hàng năm.
- Có các chế độ tặng quà như ngày gia đình, tết thiếu nhi, trung thu, ngày 8/3, lễ tết, trợ cấp riêng khi kết hôn, sinh con, gia đình có người ốm....
- Tham gia BHXH
- Nghỉ 12 ngày phép/năm.
- Đi du lịch trong và ngoài nước, du xuân hàng năm, picnic theo quý.
- Công ty hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI