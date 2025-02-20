Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 03 Đường số 10, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm MISA
- Các công việc kế toán khác khi có yêu cầu của trưởng phòng, BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: từ 1 năm
- Trình độ: trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên hộ khẩu tỉnh
- Kỹ năng yêu cầu:
+ Tự tổ chức, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ được phân công
+ Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
+ Sử dụng máy vi tính thành thạo: excel, word,..
- Trình độ: trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên hộ khẩu tỉnh
- Kỹ năng yêu cầu:
+ Tự tổ chức, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ được phân công
+ Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
+ Sử dụng máy vi tính thành thạo: excel, word,..
Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 đến 10.000.000 (thỏa thuận tùy năng lực)
Làm việc 44h trong tuần, nghỉ chiều T7 và CN
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Pháp luật;
Được hưởng tháng lương 13 khi làm đủ 12 tháng trở lên
Được đi du lịch và teambuilding 2 lần trong năm và các hoạt động tập thể khác
Được hưởng các quyền lợi khác, riêng biệt theo chính sách của công ty.
Làm việc 44h trong tuần, nghỉ chiều T7 và CN
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Pháp luật;
Được hưởng tháng lương 13 khi làm đủ 12 tháng trở lên
Được đi du lịch và teambuilding 2 lần trong năm và các hoạt động tập thể khác
Được hưởng các quyền lợi khác, riêng biệt theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI