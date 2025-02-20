Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Đường số 10, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm MISA

- Các công việc kế toán khác khi có yêu cầu của trưởng phòng, BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: từ 1 năm

- Trình độ: trung cấp/cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên hộ khẩu tỉnh

- Kỹ năng yêu cầu:

+ Tự tổ chức, sắp xếp thực hiện nhiệm vụ được phân công

+ Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

+ Sử dụng máy vi tính thành thạo: excel, word,..

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đến 10.000.000 (thỏa thuận tùy năng lực)

Làm việc 44h trong tuần, nghỉ chiều T7 và CN

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Pháp luật;

Được hưởng tháng lương 13 khi làm đủ 12 tháng trở lên

Được đi du lịch và teambuilding 2 lần trong năm và các hoạt động tập thể khác

Được hưởng các quyền lợi khác, riêng biệt theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MŨI TÊN VÀNG

