Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP MAX D THETIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6th floor, Vital Building, 16 Dang Tat St., Tan Dinh W., Dist.1, HCMC, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xuất hóa đơn.

- Tập hợp hóa đơn và chứng từ phát sinh của công ty để theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ.

- Rà soát, kiểm tra chứng từ, phản hồi những thông tin cần điều chỉnh, bổ sung nếu có.

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán trước khi thực hiện. Tổng hợp và làm Đề nghị thanh toán/Đề nghị tạm ứng/Đề nghị hoàn ứng,...

- Sắp xếp và lưu trữ chứng từ hồ sơ kế toán.

- Tuyển dụng nhân sự: tiếp nhận đề xuất tuyển dụng, đăng tuyển, liên hệ và đặt lịch phỏng vấn với ứng viên, thông báo kết quả ứng viên.

- Làm hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động.

- Thực hiện các thủ tục báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chốt sổ, gộp sổ, hồ sơ liên quan, báo cáo định kỳ...trong công tác BHYT, BHXH.

- Tổ chức các sự kiện và hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo phân công của Cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực kế toán.

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel...), biết sử dụng phần mềm kế toán.

- Am hiểu quy định, thông tư và văn bản thuế hiện hành.

- Có tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao.

- Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CP MAX D THETIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5; 2/9; Tết dương lịch; Tết âm lịch.

Lương tháng 13, 14 (tuỳ performance cá nhân và công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP MAX D THETIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin