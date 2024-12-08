Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SAKA WATER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Xuất nhập, quản lý tồn kho, nhập số liệu vào hệ thống

+ Quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhân sự...

+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ

+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

+ Hạch toán thu nhập, chi phí, phân bổ công cụ dụng cụ, TSCĐ, .....

+ Công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán/ kiểm toán

- Biết sử dụng phần mềm kế toán

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH SAKA WATER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khoảng 8-10tr (bao gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng doanh số..)

Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội cọ sát và phát triển năng lực bản thân

Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAKA WATER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin