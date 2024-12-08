Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SAKA WATER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH SAKA WATER
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10 Lê Đình Thụ, Tân Thành, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Xuất nhập, quản lý tồn kho, nhập số liệu vào hệ thống
+ Quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhân sự...
+ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
+ Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.
+ Hạch toán thu nhập, chi phí, phân bổ công cụ dụng cụ, TSCĐ, .....
+ Công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán/ kiểm toán
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY TNHH SAKA WATER Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khoảng 8-10tr (bao gồm lương cứng, phụ cấp, thưởng doanh số..)
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển năng lực bản thân
Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật lao động
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển năng lực bản thân
Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAKA WATER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI