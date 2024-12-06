Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà Đinh Lễ, 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xuất hoá đơn tài chính.
Quản lý và theo dõi các hợp đồng dịch vụ.
Theo dõi công nợ.
Thực hiện các lệnh thanh toán, vay ngân hàng.
Kiểm tra chi tiết và tổng hợp các tài khoản.
Các công việc được phân công của Trưởng nhóm/ Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực Logistics.
Cẩn thận, chăm chỉ, không ngại khó.
Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9 -12 triệu
Thưởng theo Quý, Lễ, Tết, thưởng bất ngờ theo kết quả,...
Nghỉ phép, BHXH, các chế độ theo Luật lao động.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
