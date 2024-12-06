Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Đinh Lễ, 1 Đinh Lễ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xuất hoá đơn tài chính.

Quản lý và theo dõi các hợp đồng dịch vụ.

Theo dõi công nợ.

Thực hiện các lệnh thanh toán, vay ngân hàng.

Kiểm tra chi tiết và tổng hợp các tài khoản.

Các công việc được phân công của Trưởng nhóm/ Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lĩnh vực Logistics.

Cẩn thận, chăm chỉ, không ngại khó.

Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 -12 triệu

Thưởng theo Quý, Lễ, Tết, thưởng bất ngờ theo kết quả,...

Nghỉ phép, BHXH, các chế độ theo Luật lao động.

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3P LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin