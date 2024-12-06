Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhập HĐ Mua vào - Bán ra, ngân hàng, lương, phân bổ công cụ dụng cụ, tài sản cố định lên báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính cuối năm

Xuất hóa đơn trên phần mềm Misa

Chốt doanh số tháng Bộ Phận Sales & Công ty cuối tháng gửi báo cáo

Làm hồ sơ đáo hạn - giải ngân Ngân Hàng

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Cấp trên.



Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính

Kinh nghiệm: trên 1 năm

Sử dụng thành thạo Phàn mềm Misa

Độ tuổi: Từ 22-29 tuổi, nhanh nhẹn, cởi mở, linh hoạt có khả năng làm việc theo nhóm & đa nhiệm.

Tại Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 9 triệu - 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Tham gia hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài & và nâng cao nghiệp vụ

Lương tháng thứ 13, lễ tết, thưởng theo doanh số bán hàng & theo hiệu quả hoạt động của Công ty hàng năm.

Đánh giá xét tăng lương định kỳ vào mỗi năm theo năng lực đóng góp vào hiệu quả hoặc động của Công ty.

Du lịch hàng năm.

