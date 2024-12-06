Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhập HĐ Mua vào - Bán ra, ngân hàng, lương, phân bổ công cụ dụng cụ, tài sản cố định lên báo cáo thuế hàng tháng, báo cáo tài chính cuối năm
Xuất hóa đơn trên phần mềm Misa
Chốt doanh số tháng Bộ Phận Sales & Công ty cuối tháng gửi báo cáo
Làm hồ sơ đáo hạn - giải ngân Ngân Hàng
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ Cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính
Kinh nghiệm: trên 1 năm
Sử dụng thành thạo Phàn mềm Misa
Độ tuổi: Từ 22-29 tuổi, nhanh nhẹn, cởi mở, linh hoạt có khả năng làm việc theo nhóm & đa nhiệm.
Tại Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 9 triệu - 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
Tham gia hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài & và nâng cao nghiệp vụ
Lương tháng thứ 13, lễ tết, thưởng theo doanh số bán hàng & theo hiệu quả hoạt động của Công ty hàng năm.
Đánh giá xét tăng lương định kỳ vào mỗi năm theo năng lực đóng góp vào hiệu quả hoặc động của Công ty.
Du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần liên doanh sơn Hoàng Gia
