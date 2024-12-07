Tuyển Kế toán nội bộ HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 2384/27 Quốc lộ 1, KP. 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Quản lý các khoản thu/chi, quỹ tiền mặt và các chứng từ kèm theo.
• Kiểm tra số tiền thu/chi hợp lý để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
• Nhập liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào theo bảng giá.
• Thực hiện chi tiền cho các khoản nội bộ, quản lý nghiệp vụ tạm ứng.
• Ghi nhận doanh thu, chốt số tiền thu được hàng ngày cho Kế toán trưởng.
• Kiểm tra công nợ của khách hàng định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: 22t - 30t
• Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, …)
Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập (Deal theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
