Tuyển Kế toán nội bộ HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 2384/27 Quốc lộ 1, KP. 5, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Quản lý các khoản thu/chi, quỹ tiền mặt và các chứng từ kèm theo.

• Kiểm tra số tiền thu/chi hợp lý để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.

• Nhập liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào theo bảng giá.

• Thực hiện chi tiền cho các khoản nội bộ, quản lý nghiệp vụ tạm ứng.

• Ghi nhận doanh thu, chốt số tiền thu được hàng ngày cho Kế toán trưởng.

• Kiểm tra công nợ của khách hàng định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22t - 30t

• Có kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, …)

• Có 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí kế toán

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập (Deal theo năng lực)

• Môi trường làm việc năng động, cởi mở, sáng tạo.

• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.

• Xem xét tăng lương 1 lần/năm (thương lượng trên năng lực)

• Team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin