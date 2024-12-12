Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 230/48/13 Lò Lu, Trường Thạnh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Quản lý thu - chi.

- Lập báo cáo doanh thu các công trình.

- Đặt hàng, theo dõi công nợ ncc.

- Lập kế hoạch thanh toán trình giám đốc.

- Và 1 số việc liên quan đến nhân sự.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo excel, tin học văn phòng

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kế toán( chấp nhận đào tạo các bạn muốn làm trái ngành)

- Nhanh nhẹn - chịu khó - thật thà.

- Thời gian làm việc:

+ Từ 8h - 11h30 13h-17h từ t2 - t6.

+ T7 làm từ 8h - 11h30

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG : khởi điểm 8tr ( có phụ cấp tiền ăn, tiền nhà ở, tiền điện thoại).

Thưởng các dịp lễ và tết.

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN , có tham gia bảo hiểm sức khoẻ, du lịch,…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons

