Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 230/48/13 Lò Lu, Trường Thạnh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Quản lý thu - chi.
- Lập báo cáo doanh thu các công trình.
- Đặt hàng, theo dõi công nợ ncc.
- Lập kế hoạch thanh toán trình giám đốc.
- Và 1 số việc liên quan đến nhân sự.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo excel, tin học văn phòng
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành kế toán( chấp nhận đào tạo các bạn muốn làm trái ngành)
- Nhanh nhẹn - chịu khó - thật thà.
- Thời gian làm việc:
+ Từ 8h - 11h30 13h-17h từ t2 - t6.
+ T7 làm từ 8h - 11h30
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons Thì Được Hưởng Những Gì
LƯƠNG : khởi điểm 8tr ( có phụ cấp tiền ăn, tiền nhà ở, tiền điện thoại).
Thưởng các dịp lễ và tết.
Tham gia BHXH,BHYT,BHTN , có tham gia bảo hiểm sức khoẻ, du lịch,…..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Ttpcons
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
