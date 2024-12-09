Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH RICHFLOOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Argo 247 Điện Biên Phủ P15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Hàng ngày căn cứ vào các đơn hàng tiến hành nhập dữ liệu vào phần mềm/ file tổng hợp.

+ Theo dõi đơn hàng, nhập xuất kho hàng hóa. => Làm báo cáo xuất nhập tồn.

+ Phối hợp công việc với thủ kho và các bên giao nhận, book xe giao hàng (Lalamove).

+ Xuất hóa đơn, theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra.

+ Làm po đặt hàng NCC. + Đối chiếu công nợ hàng tháng => Có trách nhiệm đòi nợ cho Công Ty.

+ Làm báo cáo chi phí, doanh thu từng đơn hàng/ công trình.

+ Kiểm tra chứng từ, Lưu chứng từ, hồ sơ khoa học theo từng đơn hàng, từng hóa đơn.

+ Làm báo cáo tổng hợp thu chi hàng tháng.

+ Mua văn phòng phẩm khi cần.

+ Phối hợp với Kế toán thuế để bổ sung hồ sơ và kiểm tra hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

+ Phối hợp các bộ phận khác để công việc công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

+ Làm việc theo sự điều hành của quản lý cấp trên, của Sếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

+ Cẩn thận, kiên trì, trung thực, tận tâm với công việc, có khả năng học hỏi tốt.

+ Bảo mật mọi thông tin, số liệu của công ty.

+ Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán nội bộ, kiến thức sâu rộng về kế toán là một lợi thế.

+ Báo trước 3 ngày làm việc nếu nghỉ phép.

Tại CÔNG TY TNHH RICHFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: thỏa thuận

+ Thưởng hàng tháng, thưởng trách nhiệm, thưởng lễ, lương tháng 13, ...

+ Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

+ Được nghỉ theo quy định nhà nước.

+ Được thưởng đòi nợ tùy theo chính sách công ty

+ Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, cởi mở, hòa đồng, độc thân FA có đủ.

+ Được đi du lịch theo chính sách của Công Ty ( dành cho nhân viên sau 1 năm gắn bó với công ty).

+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi.

+ Hưởng lương thử việc: 100% lương.

+ Chế độ thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật theo quy định công ty.

+ Được đóng góp ý kiến để phát triển công ty.

+ Được hướng dẫn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICHFLOOR

