Tuyển Kế toán nội bộ CTY CP Giáo Dục EDUALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 145 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, công nợ, Chuẩn bị báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, quý.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lưu trữ hóa đơn, chứng từ.

Quản lý hồ sơ, giấy tờ, tài liệu văn phòng, Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động.

Theo dõi, quản lý thu chi và hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ, Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng.

Hỗ trợ các công việc hành chính, nhân sự khác theo yêu cầu.

Xuất nhập kho DCHT – Mua theo đề xuất, Tính chi phí văn phòng Phẩm.

Theo dõi chấm công, tính lương và các chế độ phúc lợi cho nhân viên.

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Quản trị Nhân sự, hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên Nữ 28-35 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Nắm vững các quy định về kế toán, lao động và BHXH.

Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, có trách nhiệm.

Tại CTY CP Giáo Dục EDUALL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 7.000.000 VNĐ/tháng.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT sau thời gian thử việc.

Có cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP Giáo Dục EDUALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.