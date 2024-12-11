Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 171/3 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, đối chiếu báo cáo thu ngân với báo cáo trên HIS

- Hạch toán và đối chiếu doanh thu hàng ngày

- Hoạch toán ngân hàng,

- Phối hợp với kế toán BHYT theo dõi và hạch toán hàng ngày các số liệu BHYT

- Xuất hóa đơn

- Tổng hợp báo cáo doanh thu theo khoa phòng

- Thực hiện làm báo cáo khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

- Hiểu biết về quy định kế toán và thuế.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt, làm việc độc lập, chịu áp lực.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

- Ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm trở lên

Quyền Lợi

- Lương thoả thuận tùy khả năng thực hiện công việc, sẽ được thông báo ngay sau khi phỏng vấn.

- Được hỗ trợ cơm trưa/chiều tại căn tin.

- Hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, được khám sức khoẻ định định kỳ và tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm theo quy chế của công ty.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

