Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Kế toán tổng hợp

- Rà soát và kiểm tra chéo kế hoạch thanh toán định kỳ (tuần/tháng/quý) và/hoặc đột xuất báo cáo Ban Giám đốc.

- Phối hợp với phần hành kế toán có liên quan rà soát, kiểm tra, đối chiếu và break down số liệu kế toán, các tài khoản kế toán,

chốt số dư trước khi Phòng Kế toán lập Báo cáo tài chính.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra, đối soát số liệu và cơ sở để lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính như doanh thu,

chi phí đã được ghi nhận trên các hệ thống phần mềm quản lý. Kịp thời phát hiện các bất thường, tìm hiểu nguyên nhân

- Hỗ trợ và thực hiện một số công việc hành chính trong Phòng (nếu có) theo hướng dẫn và phân công của quản lý phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán Tài chính; Kế toán Kiểm toán.

- Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có một số chứng chỉ Kế toán, Kiểm toán

- Ưu tiên ứng viên nữ dưới 35 tuổi.

- Thành thạo tin học văn phòng: MS Office, Word, Excel (đặc biệt các hàm tính toán của Excel và các chức năng lập báo cáo của Excel).

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.

- Hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Luật Lao động

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, minh bạch và hiện đại

- Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

