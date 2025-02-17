Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

1. Kiểm tra, giám sát, vật tư, hàng hóa của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định luân chuyển tài sản, vật tư, hàng hóa của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, tính toán và phản ánh đầy đủ toàn bộ tài sản vật tư và phân tích kết quả hoạt động sản xuất.

- Giám sát việc cập nhật, xử lý thông tin, lưu trữ tài liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo quy định.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty điều phối hàng hoá nhanh và xử lý tốt các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Giám sát việc kiểm kê đột xuất và định kỳ hàng tháng cho công ty.

2. Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các định mức hao hụt, chi phí phát sinh trong sản xuất theo quy định công ty.

- Lập kế hoạch, triển khai, hướng dẫn việc kiểm tra định kỳ, đột xuất định mức hao hụt, chi phí tại các khu vực.

- Tham gia cải tiến quy trình sản xuất, quy trình luân chuyển chứng từ trong từng công đoạn sản xuất.

- Kiểm tra các quy trình, quy chế của Công ty liên quan đến công tác quản lý, kế toán, tài chính.

- Triển khai khảo sát, xây dựng định mức hao hụt.