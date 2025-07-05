Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Công Nghiệp và Dịch Vụ Minh Phát (gọi tắt là MPC) hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ bao gồm: dịch vụ gia công cơ khí chính xác và kim loại tấm, do MỞ RỘNG hoạt động sản xuất/kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng KẾ TOÁN TỔNG HỢP có mô tả:

Quản lý, hạch toán chung các hoạt động liên quan đến kế toán mua hàng

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Cập nhật kịp thời các khoản thu chi tiền mặt, báo nợ báo có ngân hàng lên phần mềm.

Tập hợp chi phí và tính giá thành theo sự hướng dẫn của Giám Đốc

Nhập liệu dữ liệu kế toán thuế lên phần mềm kế toán gửi cho Giám Đốc kiểm tra đối chiếu, điều chỉnh để lên báo cáo thuế.

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp

Lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Hỗ trợ cùng kế toán thuế các công việc khi quyết toán thuế hàng năm.

Tham mưu cho GĐ các hoạt động kế toán và các công việc phát sinh khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế Toán, Tài Chính, Kiểm Toán

Có kinh nghiêm 2 năm trở nên ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp (Misa)

Nắm vững và am hiểu quy định phát luật về lĩnh vực liên quan

Nhà ở gần hhu vực Long Biên, Gia Lâm là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 triệu – 15 triệu tùy theo năng lực, trách nhiệm

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Dịch Vụ Minh Phát

