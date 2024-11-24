Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty TNHH Thương Mại Mkp Tech làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Thời gian làm việc:

+ Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 – 17:00.

+ Thứ 7: 08:00 – 12:00.

- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ giao nhận XNK, đại lý tàu biển và thương mại

- Thời gian thử việc: 2 tháng (85% tổng thu nhập).

- Tiền thưởng, ưu đãi và những lợi ích khác: Theo Bộ Luật Lao Động.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý và kiểm soát thanh toán:

- Kiểm tra và đối chiếu chứng từ thanh toán, đảm bảo đầy đủ, hợp lệ và chính xác.

Thực hiện các lệnh chi tiền qua ngân hàng, kiểm tra số dư tài khoản, và theo dõi các giao dịch.

- Xử lý các khoản thanh toán cho nhà cung cấp và các khoản chi nội bộ.

2. Ghi nhận kế toán và hạch toán:

- Ghi chép chính xác các giao dịch thanh toán vào hệ thống kế toán.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế và kế toán trong các giao dịch.

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

3. Quản lý tài liệu và báo cáo:

- Lưu trữ và quản lý hồ sơ thanh toán, hợp đồng và hóa đơn.

- Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến thanh toán và công nợ theo định kỳ.

4. Phối hợp công việc:

- Hỗ trợ các phòng ban khác trong công ty trong các vấn đề liên quan đến thanh toán.

- Làm việc với ngân hàng, nhà cung cấp, và các bên liên quan khác để xử lý các vấn đề phát sinh.

1.Trình độ và kinh nghiệm:

o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

o Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thanh toán hoặc vị trí tương đương.

2.Kỹ năng và năng lực:

o Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng MISA hoặc SAP).

o Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm trong công việc.

o Có kiến thức cơ bản về các quy định thuế và kế toán hiện hành tại Việt Nam.

o Kỹ năng tiếng Anh cơ bản, đặc biệt trong giao dịch email và tài liệu.

3.Ưu tiên:

o Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics hoặc shipping.

o Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Kế toán / Kiểm toán, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh