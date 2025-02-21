Tuyển Kế toán thuế DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

• Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

• Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác.

• Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước. Hạch toán các khoản phân bổ đó.

• Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

• Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

• Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế ....

• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý, tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, in sổ sách.

• Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

• Lập báo cáo tài chính.

• Các công việc khác do trưởng bổ phận yêu cầu. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm

trong buổi phỏng vấn.