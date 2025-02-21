Tuyển Kế toán thuế DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình
- Hồ Chí Minh: 56/70 Dương Bá Trạc, Phường Rạch Ông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
• Nhập dữ liệu, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.
• Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác.
• Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
• Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
• Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
• Theo dõi và kiểm tra, lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, các loại thuế ....
• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý, tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN.
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, in sổ sách.
• Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
• Lập báo cáo tài chính.
• Các công việc khác do trưởng bổ phận yêu cầu. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm
trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Tại DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI