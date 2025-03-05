Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MORGAND
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH MORGAND

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Hạch toán hóa đơn đầu vào, phiếu chi, giấy báo nợ, UNC ngân hàng.
-Chuẩn bị các báo cáo thuế theo tháng/quý/quyết toán năm cho khách hàng ( thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,…)
-Xuất hóa đơn đầu ra , phiếu thu, giấy báo có.
-Thống kê, kiểm soát đối chiếu với kế toán các cơ sở và phòng kế toán của công ty.
-Hạch toán tạm ứng, lập được các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH trở lên.
-Có kinh nghiệm trong ngành kế toán.
-Kinh nghiệm 1-2 năm trở lên.
-Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ.
-Chịu được áp lực công việc .

Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Phụ cấp ăn + Thưởng KPI + Thưởng (nếu có)
-Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
-Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
-Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MORGAND

CÔNG TY TNHH MORGAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Ngọc Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

