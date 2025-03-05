Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MORGAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Hạch toán hóa đơn đầu vào, phiếu chi, giấy báo nợ, UNC ngân hàng.

-Chuẩn bị các báo cáo thuế theo tháng/quý/quyết toán năm cho khách hàng ( thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,…)

-Xuất hóa đơn đầu ra , phiếu thu, giấy báo có.

-Thống kê, kiểm soát đối chiếu với kế toán các cơ sở và phòng kế toán của công ty.

-Hạch toán tạm ứng, lập được các tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN.

-Tốt nghiệp CĐ hoặc ĐH trở lên.

-Có kinh nghiệm trong ngành kế toán.

-Kinh nghiệm 1-2 năm trở lên.

-Thành thạo tin học văn phòng cẩn thận, chăm chỉ.

-Chịu được áp lực công việc .

Tại CÔNG TY TNHH MORGAND Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + Phụ cấp ăn + Thưởng KPI + Thưởng (nếu có)

-Lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định

-Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

-Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MORGAND

