Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 92 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Mô tả công việc
Nhập liệu chứng từ, hóa đơn, các nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán Misa.
Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn
Cập nhật, theo dõi, báo cáo tồn kho hàng tháng.
Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Theo dõi kê khai, báo cáo thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDT, báo cáo tài chính theo quy định.
In sổ sách, báo cáo, bảo quản lưu trữ hồ sơ, chứng từ.
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Các công việc được phân công khác.
Báo cáo công việc, xử lý công việc khác khi có yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban Giám Đốc.
Tham mưu tài chính cho Ban Giám Đốc. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán. Ưu tiên phần mềm Misa
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Kế toán, Tài chính.
Trung thực, cẩn thận, chính xác, có trách nhiệm trong công việc và chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...).
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Cơ hội phát triển & thăng tiến:
Cơ hội phát triển & thăng tiến
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Có cơ hội phát triển bản thân theo định hướng cá nhân và tầm nhìn công ty.
Được đào tạo, hoàn thiện và nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Chế độ đãi ngộ:
Hình thức cộng tác: Nhân viên toàn thời gian.
Mức lương căn bản: thỏa thuận, tùy thuộc theo năng lực
Hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...).
Thưởng thêm theo năng lực (lương tháng 13,...).
Tham gia du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Address: 92 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Anh Khải Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

