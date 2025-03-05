Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà IDMC, số 18 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ cấp trên trong các dự án tư vấn thuế và kế toán phức tạp;

Tư vấn chuyên môn về kế toán, thuế và cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao;

Chịu trách nhiệm với danh mục khách hàng dịch vụ kế toán và thuế được phân bổ;

Điều phối quan hệ với khách hàng, nhận định và theo đuổi các cơ hội kinh doanh và khách hàng tiềm năng;

Quản lý các trưởng nhóm và chuyên viên tư vấn dưới quyền;

Đào tạo và hướng dẫn các thành viên trong nhóm;

Phụ trách và làm việc chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc;

Tham gia và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân, ưu tiên lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Luật, Thuế hoặc Quản trị kinh doanh;

Tối thiểu 5 – 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế hoặc kiểm toán tại các công ty dịch vụ chuyên nghiệp; Có kinh nghiệm làm việc tại Big4 là một lợi thế;

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA Úc hoặc bằng Thạc sĩ nước ngoài;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp FDI; Có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các đơn vị Trung Quốc là một lợi thế;

Thành thạo tiếng Anh và kỹ năng máy tính; Có khả năng nói và viết tiếng Trung lưu loát là một lợi thế lớn;

Có khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng và các bên liên quan để thúc đẩy thành công trong công việc;

Có phẩm chất lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý hiệu quả các hợp đồng dịch vụ;

Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực Upto 36.000.000Tr/Tháng

Phụ cấp ăn trưa 880.000 VNĐ/Tháng

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN sẽ được áp dụng theo luật.

Chế độ: sinh nhật, thưởng lễ tết, hiếu hỉ, lương tháng 13,....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp;

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...;

Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHANHAIMAP VIỆT NAM

