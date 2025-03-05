Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
- Hồ Chí Minh:
- Lot Vb.20a2, Road 24, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý các nghiệp vụ mua vào bán ra của công ty
- Kịp thời cập nhật các chính sách, quy định mới liên quan đến luật thuế, liên quan đến các hoạt động của công ty
- Xây dựng sơ đồ pháp lý của các chính sách đang áp dụng ở công ty
- Kiểm tra, tổng hợp các tờ khai đã nộp, tiền nợ thuế (nếu có) và kế hoạch xử lý
- Lập và nộp báo cáo thuế, quyết toán thuế TNDN, ưu đãi thuế, chuyển lỗ, phân bổ thuế.
- Nghiên cứu các rủi ro và đưa ra ý kiến giải pháp xử lý
- Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu
- Các yêu cầu khác của kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên kinh nghiệm 05 năm ở vị trí tương đương
- Thành thạo kỹ năng văn phòng, Misa, ERP
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, có nhiều chi nhánh ở tỉnh.
- Ứng viên có kinh nghiệm quyết toán, tư vấn thuế là một điểm cộng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
