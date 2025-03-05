Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý các nghiệp vụ mua vào bán ra của công ty

- Kịp thời cập nhật các chính sách, quy định mới liên quan đến luật thuế, liên quan đến các hoạt động của công ty

- Xây dựng sơ đồ pháp lý của các chính sách đang áp dụng ở công ty

- Kiểm tra, tổng hợp các tờ khai đã nộp, tiền nợ thuế (nếu có) và kế hoạch xử lý

- Lập và nộp báo cáo thuế, quyết toán thuế TNDN, ưu đãi thuế, chuyển lỗ, phân bổ thuế.

- Nghiên cứu các rủi ro và đưa ra ý kiến giải pháp xử lý

- Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu

- Các yêu cầu khác của kế toán trưởng