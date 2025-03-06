Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hyundai Miền Nam - Là đại lý ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công chuyên cung cấp và bảo hành sửa chữa các dòng xe tải, xe Bus, xe khách, xe chuyên dụng chính hãng Hyundai.
Mô tả công việc:
- Thực hiện kê khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, và các loại thuế khác theo quy định.
- Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn đầu vào, đầu ra và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chứng từ thuế.
- Kiểm tra, cân đối hóa đơn chứng từ kế toán.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm.
- Lập Báo Cáo Tài Chính, Báo cáo thuế cuối năm - Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.
- Trao đổi công việc chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00)
Địa điểm làm việc: 88 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, TCKT,...
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán thuế
- Am hiểu về quy trình và chuẩn mực kế toán, luật hiện hành và các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
- Công ty cung cấp máy tính và thiết bị làm việc.
- Hợp đồng, bảo hiểm xã hội, phép năm theo quy định.
- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.
- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...
- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Trưởng Phòng, Quản Lý,...
- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.
- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ HYUNDAI MIỀN NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 88, quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

