Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH O.T.E.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

- Kiểm tra chứng từ thanh toán, đối chiếu công nợ phải trả NCC

- Theo dõi sổ sách nhập-xuất-tồn kho hàng hóa.

- Một số công việc theo yêu cầu của cấp trên.

- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán

- Kinh nghiệm làm việc 02 năm ở vị trí tương đương.

- Có sự am hiểu, nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có khoa học

Tại Công Ty TNHH O.T.E.C Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : 10 - 15 triệu ( thỏa thuận theo năng lực)

-Sau 2 tháng thử việc xét tăng lương theo khả năng

-Môi trường làm việc thân thiện, ăn trưa tại công ty, đồng phục công ty

-Nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm.

-Chế độ BHXH,BHYT,BHTN.

-Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00), thứ 7 làm việc buổi sáng

