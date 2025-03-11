Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH O.T.E.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH O.T.E.C
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH O.T.E.C

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH O.T.E.C

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 834 Trần Hưng Đạo, F.7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng
- Kiểm tra chứng từ thanh toán, đối chiếu công nợ phải trả NCC
- Theo dõi sổ sách nhập-xuất-tồn kho hàng hóa.
- Một số công việc theo yêu cầu của cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: 834 Trần Hưng Đạo, F.7, Q.5, Tp HCM

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán
- Kinh nghiệm làm việc 02 năm ở vị trí tương đương.
- Có sự am hiểu, nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có khoa học

Tại Công Ty TNHH O.T.E.C Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập : 10 - 15 triệu ( thỏa thuận theo năng lực)
-Sau 2 tháng thử việc xét tăng lương theo khả năng
-Môi trường làm việc thân thiện, ăn trưa tại công ty, đồng phục công ty
-Nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm.
-Chế độ BHXH,BHYT,BHTN.
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00), thứ 7 làm việc buổi sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH O.T.E.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH O.T.E.C

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 834 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

