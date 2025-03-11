Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH O.T.E.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH O.T.E.C
- Hồ Chí Minh:
- 834 Trần Hưng Đạo, F.7,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng
- Kiểm tra chứng từ thanh toán, đối chiếu công nợ phải trả NCC
- Theo dõi sổ sách nhập-xuất-tồn kho hàng hóa.
- Một số công việc theo yêu cầu của cấp trên.
- Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn
Địa điểm làm việc: 834 Trần Hưng Đạo, F.7, Q.5, Tp HCM
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm việc 02 năm ở vị trí tương đương.
- Có sự am hiểu, nắm vững nghiệp vụ kế toán, thuế
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có khoa học
Tại Công Ty TNHH O.T.E.C Thì Được Hưởng Những Gì
-Sau 2 tháng thử việc xét tăng lương theo khả năng
-Môi trường làm việc thân thiện, ăn trưa tại công ty, đồng phục công ty
-Nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm.
-Chế độ BHXH,BHYT,BHTN.
-Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00), thứ 7 làm việc buổi sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH O.T.E.C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
