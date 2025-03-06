Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2G Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

· Theo dõi số liệu xuất nhập tồn kho, kiểm kho hàng tháng và soạn thảo và trình bày các báo cáo tồn kho chi tiết, cung cấp thông tin chính xác về mức tồn kho hiện tại, doanh thu bán hàng hóa hàng tháng.

· Kê khai thuế hàng tháng, Kiểm tra Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra và hạch toán vào phần mềm kế toán; Lập báo cáo thuế theo tháng, theo quý và thuế môn bài của các Công ty trong group

· In lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ liên quan theo quy định.

· Theo dõi các Công ty con với vị trí Kế toán kho, thuế

· Làm số liệu đảo nợ, theo dõi các hợp đồng sau khi đi tiền và tiến hành làm các hồ sơ bổ sung để hợp lệ chứng từ kế toán (theo dõi xuất hóa đơn đầy đủ, làm BBGN cho từng hóa đơn).

· Đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán một cách chính xác trên sổ sách với thực tế.

· Đảm bảo việc kê khai và nộp các loại thuế theo đúng quy định pháp luật, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản thuế khác của Doanh Nghiệp .

· Giám sát các khoản phải thu từ khách hàng đảm bảo các giao dịch tài chính liên quan đến công nợ được ghi chép chính xác .

· Thực hiện đúng nhiệm vụ kế toán được phân công một cách rành mạch rõ ràng. Chịu trách nhiệm về các phần hành đang thực hiện, đảm bảo tính chính xác của kế toán và số liệu kế toán trên sổ sách.

· Tập hợp lưu trữ số liệu kế toán nội dung công việc, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

· Có kinh nghiệm chuyên ngành .

· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Word, ecxel

· Có trách nhiệm trong công tác kế toán và sổ sách kế toán.

· Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán các chuẩn mực kế toán.

· Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8h - 17h (nghỉ thứ 7, Chủ nhật).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (thưởng tết, lương tháng 13, lễ tết…..)

· Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người sau khi ký hợp đồng chính thức.

· Cơ hội làm việc với các đối tác đa dạng trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và nghề nghiệp.

· Các cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.