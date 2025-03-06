Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2G Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

· Theo dõi số liệu xuất nhập tồn kho, kiểm kho hàng tháng và soạn thảo và trình bày các báo cáo tồn kho chi tiết, cung cấp thông tin chính xác về mức tồn kho hiện tại, doanh thu bán hàng hóa hàng tháng.
·
Theo dõi số liệu xuất nhập tồn kho, kiểm kho hàng tháng và
oạn thảo và trình bày các báo cáo tồn kho chi tiết, cung cấp thông tin chính xác về mức tồn kho hiện tại
, doanh thu bán hàng hóa hàng tháng.
Kiểm tra Hợp đồng
, chứng từ liên quan nghiệp vụ bán hàng, xuất
hóa đơn bán và đôn đốc sales thu hồi công nợ khi đến hạn.
· Kê khai thuế hàng tháng, Kiểm tra Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra và hạch toán vào phần mềm kế toán; Lập báo cáo thuế theo tháng, theo quý và thuế môn bài của các Công ty trong group
Kiểm tra Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ đầu vào – đầu ra và hạch toán
vào phần mềm kế toán; Lập báo cáo thuế theo tháng, theo quý và thuế môn bài của
các Công ty trong group
· In lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán, chứng từ liên quan theo quy định.
, chứng từ liên quan theo quy định.
· Theo dõi các Công ty con với vị trí Kế toán kho, thuế
Theo dõi các Công ty con với vị trí Kế toán kho, thuế
· Làm số liệu đảo nợ, theo dõi các hợp đồng sau khi đi tiền và tiến hành làm các hồ sơ bổ sung để hợp lệ chứng từ kế toán (theo dõi xuất hóa đơn đầy đủ, làm BBGN cho từng hóa đơn).
Làm số liệu đảo nợ, theo dõi các hợp đồng sau khi đi tiền và tiến hành làm các
hồ
sơ bổ sung để hợp lệ chứng từ kế toán (theo dõi xuất hóa đơn đầy đủ, làm BBGN
cho từng hóa đơn).
· Đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán một cách chính xác trên sổ sách với thực tế.
· Đảm bảo việc kê khai và nộp các loại thuế theo đúng quy định pháp luật, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản thuế khác của Doanh Nghiệp .
· Giám sát các khoản phải thu từ khách hàng đảm bảo các giao dịch tài chính liên quan đến công nợ được ghi chép chính xác .
· Thực hiện đúng nhiệm vụ kế toán được phân công một cách rành mạch rõ ràng. Chịu trách nhiệm về các phần hành đang thực hiện, đảm bảo tính chính xác của kế toán và số liệu kế toán trên sổ sách.
· Tập hợp lưu trữ số liệu kế toán nội dung công việc, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
·
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng
· Có kinh nghiệm chuyên ngành .

inh nghiệm
· Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Word, ecxel
· Sử dụng thành thạo phần mềm
· Có trách nhiệm trong công tác kế toán và sổ sách kế toán.
· Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán các chuẩn mực kế toán.
ắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán
các chuẩn mực kế toán
· Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, 8h - 17h (nghỉ thứ 7, Chủ nhật).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (thưởng tết, lương tháng 13, lễ tết…..)
·
· Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người sau khi ký hợp đồng chính thức.
Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người sau khi ký hợp đồng chính thức.
· Cơ hội làm việc với các đối tác đa dạng trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và nghề nghiệp.
Cơ hội làm việc với các đối tác đa dạng trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và nghề nghiệp.
· Các cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực trong và ngoài nước.
Các cơ hội đào tạo, nâng cao năng lực trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job329460
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP KIẾN TƯỜNG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu RESORTS INTERNATIONAL VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNDAY BASIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Thành Phát
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Kamado Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Kamado Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO SPORT 1
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THUẾ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THUẾ T&T
Tới 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP KIẾN TRÚC CẢNH QUAN GOLDEN ART
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUANG MINH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tân Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tân Phú
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN MINH NGỌC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN MINH NGỌC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M-SAFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LAJO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LAJO
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG NÔNG NGHIỆP TRẦN MINH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH TÂN LONG
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH TMDV Tâm Minh Quân
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CELLPHONES
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm