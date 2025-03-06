Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH RU9
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH RU9

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dreamplex số 39 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và lưu trữ file mềm, cứng hóa đơn GTGT mua vào theo ngày
Xuất hóa đơn GTGT bán ra theo ngày (sẽ tiếp nhận công việc này sau 1 tháng thử việc)
Hạch toán và lưu trữ file cứng ủy nhiệm chi và đề nghị thanh toán theo ngày
Lập phiếu thu/chi theo ngày
Kiểm tra hồ sơ chứng từ nhập khẩu, tính giá nhập khẩu và hạch toán nhập kho khi có phát sinh
Phân bổ ccdc, CPTT, TSCD theo tháng
Trích trước các chi phí theo tháng
Lưu trữ sao kê ngân hàng theo tháng
Lập báo cáo thuế GTGT theo tháng
Lên các báo cáo tài chính theo năm
Làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm qua các sàn TMĐT
Có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế
Có kinh nghiệm làm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về các luật hiện hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Xử lý công việc tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc.
Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt với các phòng ban
Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng (Word, excel, powerpoint…), phần mềm bán hàng & phần mềm kế toán (Misa, Fast…)

Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15.000.000 đồng (gross) + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI) + Thưởng năm
Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, ăn trưa miễn phí tại văn phòng, quà sinh nhật, …
Quà tặng sản phẩm Ru9 qua mỗi năm làm việc, uu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RU9

CÔNG TY TNHH RU9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 110 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

