Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dreamplex số 39 Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán và lưu trữ file mềm, cứng hóa đơn GTGT mua vào theo ngày

Xuất hóa đơn GTGT bán ra theo ngày (sẽ tiếp nhận công việc này sau 1 tháng thử việc)

Hạch toán và lưu trữ file cứng ủy nhiệm chi và đề nghị thanh toán theo ngày

Lập phiếu thu/chi theo ngày

Kiểm tra hồ sơ chứng từ nhập khẩu, tính giá nhập khẩu và hạch toán nhập kho khi có phát sinh

Phân bổ ccdc, CPTT, TSCD theo tháng

Trích trước các chi phí theo tháng

Lưu trữ sao kê ngân hàng theo tháng

Lập báo cáo thuế GTGT theo tháng

Lên các báo cáo tài chính theo năm

Làm việc với cơ quan thuế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã làm qua các sàn TMĐT

Có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế

Có kinh nghiệm làm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về các luật hiện hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xử lý công việc tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Cẩn thận, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm cao với công việc.

Nhanh nhẹn, giao tiếp hòa nhã, tinh thần xây dựng cao, phối hợp tốt với các phòng ban

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng (Word, excel, powerpoint…), phần mềm bán hàng & phần mềm kế toán (Misa, Fast…)

Tại CÔNG TY TNHH RU9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15.000.000 đồng (gross) + Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI) + Thưởng năm

Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, ăn trưa miễn phí tại văn phòng, quà sinh nhật, …

Quà tặng sản phẩm Ru9 qua mỗi năm làm việc, uu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RU9

