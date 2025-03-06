Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 - 26 Đường B2, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

-Kiểm tra các chứng từ hoá đơn, tổng hợp hoá đơn kê khai thuế GTGT và thuế TNCN.

-Hạch toán toàn bộ chứng từ vào phần mềm kế toán.

-Kiểm tra & đối chiếu công nợ khách hàng hàng tháng.

-Kiểm kê kho vào đầu tháng.

-Xuất hoá đơn (hàng ngày ).

-Tổng hợp hoá đơn & chứng từ theo định kỳ mỗi tháng.

Yêu Cầu Công Việc

-Trình độ : Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

-Kinh nghiệm : 3 năm trở lên tại vị trí tương đương

-Nắm vững nghiệp vụ kế toán thuế

-Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa.

- Khả năng sử dụng excel tốt.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM

Hưởng đầy đủ cac quyền lợi BHXH theo Luật Lao động

Hưởng các chính sách phúc lợi Công ty: Sinh nhật, Thưởng Lễ Tết, Teambuilding, Lương 13,…

Cách Thức Ứng Tuyển

