Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: 24
- 26 Đường B2, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
-Kiểm tra các chứng từ hoá đơn, tổng hợp hoá đơn kê khai thuế GTGT và thuế TNCN.
-Hạch toán toàn bộ chứng từ vào phần mềm kế toán.
-Kiểm tra & đối chiếu công nợ khách hàng hàng tháng.
-Kiểm kê kho vào đầu tháng.
-Xuất hoá đơn (hàng ngày ).
-Tổng hợp hoá đơn & chứng từ theo định kỳ mỗi tháng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm : 3 năm trở lên tại vị trí tương đương
-Nắm vững nghiệp vụ kế toán thuế
-Đã từng sử dụng phần mềm kế toán Misa.
- Khả năng sử dụng excel tốt.
Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chính sách phúc lợi Công ty: Sinh nhật, Thưởng Lễ Tết, Teambuilding, Lương 13,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DP STARMED MIỀN NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
