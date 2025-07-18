Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp như: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách.
2. Tiếp nhận các đề nghị thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra, tạo thanh toán, vào chi phí đối với các khoản chi
3. Theo dõi, hạch toán, tính khấu hao, phân bổ TSCĐ và CCDC trên sổ kế toán và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế
4. Theo dõi, đối chiếu, đốc thúc thu hồi công nợ với nhà cung cấp, bảo hiểm, khách hàng, đối tác…
5. Cung cấp số liệu cho ban giám đốc, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi có yêu cầu
6. Lập báo cáo và gửi các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Trưởng phòng
7. Hướng dẫn, kiểm tra và hiệu chỉnh (nếu có) nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
8. Sắp xếp, kiểm tra, bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách, dữ liệu kế toán của công ty

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Phụng Công, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

