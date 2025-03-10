Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện báo cáo thuế
Nhập số liệu, hóa đơn, chứng từ lên phần mềm
Cân đối bảng lương

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn về kế toán
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ hai đến thứ 6, Thứ 7 làm online
Môi trường làm việc năng động và thăng tiến.
Hướng dẫn đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Đặc biệt áp dụng công nghệ mới nhất hiện nay trong hạch toán kế toán MISA ASP online.
Có nhiều cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển sự nghiệp.
Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo chuyên đề trong và ngoài công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN)
Có cơ hội tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: - Hồ Chí Minh: 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

