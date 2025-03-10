Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh

Thực hiện báo cáo thuế

Nhập số liệu, hóa đơn, chứng từ lên phần mềm

Cân đối bảng lương

Có chuyên môn về kế toán

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THUẾ SAVITAX Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ hai đến thứ 6, Thứ 7 làm online

Môi trường làm việc năng động và thăng tiến.

Hướng dẫn đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Đặc biệt áp dụng công nghệ mới nhất hiện nay trong hạch toán kế toán MISA ASP online.

Có nhiều cơ hội học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển sự nghiệp.

Tham gia các hoạt động đào tạo, hội thảo chuyên đề trong và ngoài công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN)

Có cơ hội tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát cùng công ty.

