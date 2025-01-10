Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 279 Lê Thị Trung, Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại của công ty
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu, chuẩn bị số liệu,sổ sách, báo cáo, tham gia quyết toán thuế ở kì quyết toán.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office
Kỹ năng làm việc đồng đội và khả năng tổ chức tốt
Chủ động, tự tin, tận tâm và luôn nỗ lực trong công việc, giao tiếp tốt
Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến
Thưởng Lễ, Tết,......
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lâu dài
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Được cấp phát trang thiết bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 14D1 Thảo Điền, P.Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

