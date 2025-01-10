Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 279 Lê Thị Trung, Khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, BCTC

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại của công ty

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu, chuẩn bị số liệu,sổ sách, báo cáo, tham gia quyết toán thuế ở kì quyết toán.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office

Kỹ năng làm việc đồng đội và khả năng tổ chức tốt

Chủ động, tự tin, tận tâm và luôn nỗ lực trong công việc, giao tiếp tốt

Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến

Thưởng Lễ, Tết,......

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lâu dài

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Được cấp phát trang thiết bị, bảo hộ lao động theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Máy Bao Bì Hải Thụy Bảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin