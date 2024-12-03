Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 148A Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghe - gọi điện thoại zalo của khách hàng

- Thời gian làm việc: 7h30 - 17h từ T2 - T7

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng excel, word

- Siêng năng, trung thực trong công việc

- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm

- Tác phong nhanh nhẹn, thái độ niềm nở, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình

- Khả năng học hỏi nhanh, biết lắng nghe

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện, vui vẻ

- Có lương tháng 13

- Làm việc giờ hành chánh

- Sẽ được đào tạo

- Phụ cấp cơm trưa

- Buổi trưa được nghỉ 1h

- Nếu làm việc tốt, có trách nhiệm sẽ được xem xét để được hưởng mức lương phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.