Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 01 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1) Ghi nhận và xử lý chứng từ kế toán:
- Ghi chép các giao dịch tài chính, thu chi, công nợ, và các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ và tài liệu liên quan để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.
- Xử lý các chứng từ thanh toán, đảm bảo đầy đủ thông tin và thủ tục.
2) Quản lý sổ sách kế toán:
- Theo dõi và quản lý sổ kế toán, cập nhật các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống phần mềm kế toán.
- Đảm bảo các sổ sách kế toán luôn chính xác và cập nhật kịp thời.
- Thực hiện công việc đối chiếu số liệu giữa các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
3) Báo cáo tài chính và thuế:
- Lập báo cáo tài chính định kỳ (báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm).
- Chuẩn bị các báo cáo thuế như báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo tài sản cố định, v.v.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành.
4) Quản lý công nợ:
- Theo dõi công nợ phải thu và phải trả, nhắc nhở khách hàng và nhà cung cấp về các khoản thanh toán đến hạn.
- Đảm bảo công nợ luôn trong tầm kiểm soát, giúp công ty duy trì dòng tiền ổn định.
5) Hỗ trợ các công việc kế toán khác:
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết, cung cấp các thông tin tài chính cần thiết.
- Thực hiện các công việc kế toán khác như kiểm kê tài sản, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, báo cáo thuế cuối năm, v.v.
- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và các bộ phận liên quan về các vấn đề kế toán.
6) Kiểm tra và giám sát tài chính:
- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của công ty để phát hiện và ngăn ngừa các sai sót, gian lận tài chính.
- Đảm bảo các quy trình tài chính trong công ty luôn minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng quy định.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 . Sáng 7h30 - 11h45 , Chiều 13h15 - 17h30.
- Làm tại: 01 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Thủ Đức

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 20 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán (ưu tiên trong các công ty thương mại hoặc sản xuất).
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (một số phần mềm phổ biến như Misa, Fast, etc.).
- Am hiểu về các quy định thuế và chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Kỹ năng làm việc với số liệu, phân tích tài chính tốt.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
- Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15 triệu/tháng ( hoặc theo thỏa thuận năng lực) + thưởng (theo quy định Công ty)
-
- Bao cơm trưa tại văn phòng
- Có phòng nghỉ trưa riêng cho Nhân Viên
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 411 Hai Bà Trưng - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

