Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 01 Xa lộ Hà Nội, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1) Ghi nhận và xử lý chứng từ kế toán:

- Ghi chép các giao dịch tài chính, thu chi, công nợ, và các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn, chứng từ và tài liệu liên quan để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

- Xử lý các chứng từ thanh toán, đảm bảo đầy đủ thông tin và thủ tục.

2) Quản lý sổ sách kế toán:

- Theo dõi và quản lý sổ kế toán, cập nhật các nghiệp vụ phát sinh vào hệ thống phần mềm kế toán.

- Đảm bảo các sổ sách kế toán luôn chính xác và cập nhật kịp thời.

- Thực hiện công việc đối chiếu số liệu giữa các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

3) Báo cáo tài chính và thuế:

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm).

- Chuẩn bị các báo cáo thuế như báo cáo thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), báo cáo tài sản cố định, v.v.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

4) Quản lý công nợ:

- Theo dõi công nợ phải thu và phải trả, nhắc nhở khách hàng và nhà cung cấp về các khoản thanh toán đến hạn.

- Đảm bảo công nợ luôn trong tầm kiểm soát, giúp công ty duy trì dòng tiền ổn định.

5) Hỗ trợ các công việc kế toán khác:

- Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết, cung cấp các thông tin tài chính cần thiết.

- Thực hiện các công việc kế toán khác như kiểm kê tài sản, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, báo cáo thuế cuối năm, v.v.

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng và các bộ phận liên quan về các vấn đề kế toán.

6) Kiểm tra và giám sát tài chính:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của công ty để phát hiện và ngăn ngừa các sai sót, gian lận tài chính.

- Đảm bảo các quy trình tài chính trong công ty luôn minh bạch, chính xác và tuân thủ đúng quy định.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 . Sáng 7h30 - 11h45 , Chiều 13h15 - 17h30.

- Làm tại: 01 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Thủ Đức

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 20 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán (ưu tiên trong các công ty thương mại hoặc sản xuất).

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (một số phần mềm phổ biến như Misa, Fast, etc.).

- Am hiểu về các quy định thuế và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Kỹ năng làm việc với số liệu, phân tích tài chính tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

- Trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15 triệu/tháng ( hoặc theo thỏa thuận năng lực) + thưởng (theo quy định Công ty)

- Bao cơm trưa tại văn phòng

- Có phòng nghỉ trưa riêng cho Nhân Viên

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Trí

