Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương
- Hồ Chí Minh:
- 185 đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hàng ngày nhập liệu mua hàng, bán hàng, chi phí vào phần mềm kế toán
- Theo dõi, quản lý, lưu trữ chứng từ nội bộ, chứng từ kế toán thuế theo phần mềm kế toán.
- Kê khai nộp các loại thuế , báo cáo thuế hàng quý, năm theo quy định của nhà nước
- Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu và hàng hóa
- Theo dõi công nợ, tổng hợp công nợ
- Cân đối doanh thu, chi phí để có kết quả kinh doanh hợp lý.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban lãnh đạo công ty
- Làm việc từ T2 - T7
- Địa chỉ làm việc:185 đường TX52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12
- Địa chỉ làm việc:
185 đường TX52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Du lịch hàng năm theo công ty tổ chức ..
- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn nghề nghiệp
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm, được nghỉ và thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và theo chế độ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI