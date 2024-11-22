Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 185 đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hàng ngày nhập liệu mua hàng, bán hàng, chi phí vào phần mềm kế toán
- Theo dõi, quản lý, lưu trữ chứng từ nội bộ, chứng từ kế toán thuế theo phần mềm kế toán.
- Kê khai nộp các loại thuế , báo cáo thuế hàng quý, năm theo quy định của nhà nước
- Theo dõi xuất nhập tồn nguyên vật liệu và hàng hóa
- Theo dõi công nợ, tổng hợp công nợ
- Cân đối doanh thu, chi phí để có kết quả kinh doanh hợp lý.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý và Ban lãnh đạo công ty
- Làm việc từ T2 - T7
- Địa chỉ làm việc:185 đường TX52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12
- Địa chỉ làm việc:
185 đường TX52, Khu phố 4, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán – tài chính

Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Du lịch hàng năm theo công ty tổ chức ..
- Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn nghề nghiệp
- Nghỉ phép 12 ngày/ năm, được nghỉ và thưởng lễ, tết theo quy định của nhà nước và theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương

Công Ty Cổ Phần Nam Tây Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 280/9/6, đường TX25, Khu phố 2, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

