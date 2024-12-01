Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Gold Star 217/4 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Thực hiện khai thuế, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Lưu giữ và đóng chứng từ hồ sơ hàng tháng.

Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hoạch toán.

Hạch toán lương + thưởng, khai báo thuế nhà thầu.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty. Thực hiện các công việc do cấp trên ủy quyền.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm

Thành thạo vi tính văn phòng.

Kỹ năng, yêu cầu khác: có kiến thức về kế toán, khai thuế, quyết toán, lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kế toán (Đặc biệt ở vị trí Kế Toán Thuế).

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 (Thứ 2 - thứ 6)

Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000đ – 13.000.000đ Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing. Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công Đoàn, . theo quy định của nhà nước.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại AdsAgency: team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin