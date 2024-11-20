Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Golden Vinhomes River Số 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,Hồ Chí Minh

Kế toán thuế

Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.

Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng hạn.

Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi được yêu cầu.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm kế toán thuế từ 3 năm trở lên.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Nắm vững các luật thuế hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty .

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROBERT & PARTNERS INTERNATIONAL

