Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Vis Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 105 Đường Số 45, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Số lượng: 02

Kiểm tra và đối chiếu, tập hợp và theo dõi chứng từ/ sổ sách, hóa đơn đầu vào/ đầu ra để nhập liệu/ hạch toán nghiệp vụ lên phần mềm kế toán, lập báo cáo và kê khai thuế với Cơ quan thuế và lưu trữ những chứng từ liên quan.

Lập các loại báo cáo, quyết toán thuế (GTGT, TNDN, TNCN,...) theo qui định Thuế và báo cáo kết quả cho cấp quản lý của doanh nghiệp theo định kỳ.

Theo dõi tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty và lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan.

Cập nhật chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của công ty.

Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý doanh nghiệp.

Bắt buộc thành thạo phần mềm Misa và tin học văn phòng.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến kế toán.

Có 1 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế.

Tiếng Anh cơ bản.

Nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của doanh nghiệp.

Tính cách/ thái độ: Trung thực, cẩn thận, linh hoạt, chủ động

Quyền lợi

Lương:10-12 triệu, sẽ điều chỉnh tùy năng lực làm việc

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định và có cơ hội phát triển bản thân.

Lương tháng 13 theo quy định công ty

Thử việc: 1-2 tháng tùy năng lực.

Làm việc Thứ 2 - sáng thứ 7. Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vis Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.