Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Hila Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 756A, Đường Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định... và kê khai, quyết toán thuế.

Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, làm việc, giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu

Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và các báo cáo chi tiết giải trình.

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, của công ty theo quy định

Thực hiện công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của quản lý phòng

Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính...

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế toán tổng hợp

Thành thạo Báo cáo tài chính, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại doanh nghiệp máy móc trang thiết bị xây dựng, nhà ở, nhà trường.

Kỹ năng làm việc độc lập, trung thực, nhạy bén

Lương thỏa thuận từ 12.000.000đ – 16.000.000đ

Hưởng các chế độ đãi ngộ, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng lễ, Tết...

Cơ hội thăng tiến, gắn bó lâu dài ổn định

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến T6, thứ 7 nghỉ cách tuần. Từ 8h00 - 17h30

