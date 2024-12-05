Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 27, Đường số 59, Phường 10, Quận 6, Quận 6, Quận 6

- Kiểm tra công nợ, sổ sách, tính giá thành

- Kiểm tra nghiệp vụ của kế toán viên

- Theo dõi doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền hoạt động

- Lập báo cáo tài chính định kỳ các công ty

- Giải trình, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

- Có khả năng kiểm soát phân bổ công việc cho kế toán viên để team vận hành hiệu quả

- Các công việc khác liên quan

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

- Đã làm qua vị trí tổng hợp, trưởng nhóm hoặc tương đương

- Hiểu biết về luật kế toán thuế

- Thành thạo excel, word

- Biết lập BCTC trên excel

- Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi

- Được đào tạo, hướng dẫn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.

Được hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.

Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.

Hưởng chế độ phép năm & phép thâm niên theo quy định.

Tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, quốc tế thiếu nhi, trung thu, học sinh giỏi/xuất sắc, quà Tết, 20/10, 08/03,...

Tham gia Team building hàng năm và Hội thao

Thưởng lương tháng 13 và thưởng các sáng kiến, ý tưởng đóng góp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Một số chế độ khác tùy theo từng đối tượng và quy định mỗi thời điểm.

