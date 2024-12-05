Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
- Hồ Chí Minh: Số 27, Đường số 59, Phường 10, Quận 6, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra công nợ, sổ sách, tính giá thành
- Kiểm tra nghiệp vụ của kế toán viên
- Theo dõi doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền hoạt động
- Lập báo cáo tài chính định kỳ các công ty
- Giải trình, Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu
- Có khả năng kiểm soát phân bổ công việc cho kế toán viên để team vận hành hiệu quả
- Các công việc khác liên quan
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã làm qua vị trí tổng hợp, trưởng nhóm hoặc tương đương
- Hiểu biết về luật kế toán thuế
- Thành thạo excel, word
- Biết lập BCTC trên excel
- Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi
- Được đào tạo, hướng dẫn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy định.
Hưởng chế độ phép năm & phép thâm niên theo quy định.
Tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, quốc tế thiếu nhi, trung thu, học sinh giỏi/xuất sắc, quà Tết, 20/10, 08/03,...
Tham gia Team building hàng năm và Hội thao
Thưởng lương tháng 13 và thưởng các sáng kiến, ý tưởng đóng góp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Một số chế độ khác tùy theo từng đối tượng và quy định mỗi thời điểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI